В Ялте ночью сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-05T11:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялте в ночь на вторник, 5 февраля, загорелась инормарка Volkswagen Golf. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму, сейчас ищут владельца машины.

Кроме того, в этот же день в 15.24 спасателям поступила информация о том, что в Керчи на улице Пирогова загорелся навес.

- На место происшествия сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства. Огонь удалось потушить уже в 15.54, - добавили в пресс-службе.

Пожар повредили 9 квадратных метров кровли.

Напомним, на выходных в Крыму в Белогорске сгорела фура. Автомобиль загорелся рядом с СТО, огонь охватил кабину целиком. Пожарные прибыли оперативно и быстро потушили полыхающий грузовик. Почему и как именно загорелся автомобиль, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU