Из горящего дома в Евпатории спасатели эвакуировали 17 человек

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-05T12:52:37+03:00

Огонь уничтожил личные вещи, мебель и бытовую технику. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

К сожалению, один из жильцов погиб

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 февраля, в 7.35 крымским спасателям поступило сообщение о том, что в Евпатории загорелась квартира. Огонь возник на 3-м этаже пятиэтажного дома

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму, на место происшествия сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

- Из жилого дома эвакуировали 17 человек, в том числе 1 ребенка. Для спасения трех жильцов спасатели примели автолестницу, - добавили в пресс-службе.

Сотрудникам «скорой помощи» передали 5 человек, один из них - ребенок.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 17 человек. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

Пожар удалось потушить в 8.26, его площадь составила 16 квадратных метров.

К сожалению, один человек получил травмы несовместимые с жизнью

Также пожар уничтожил личные вещи, бытовую технику и мебель.

Причины и подробности возгорания будут выяснять эксперты. Всего для ликвидации возгорания задействовали 13 человек и 3 спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU