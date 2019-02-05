В Черном море продолжают гореть два иностранных танкера
Иностранные танкеры-газовозы "Маэтро" и "Канди" продолжают гореть в Черном море. Они загорелись, напомним, 21 января вечером при перевалке сжиженного пропан-бутана.
- Горение постепенно утихает, но продолжается на обоих судах. У обоих танкеров сохраняется крен, но они не тонут. Разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, - сообщил пресс-секретарь Росморречьфлота Алексей Кравченко "Комсомольской правде-Крым".
По его словам, оба танкера попеременно орошает водой буксир.
Кроме того, новые тела без вести пропавших не обнаружены. На судах «Маэстро» и «Канди» было 32 члена экипажа.12 человек удалось спасти – им оказывали помощь в Керченской городской больнице №1 и выписали 25 января. Затем отправили на родину - в Турцию и Индию. Еще 10 человек погибли, 10 остаются без вести пропавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU