Зима возвращается: В Крыму 7 февраля ожидается снег и гололед
В Крыму 7-8 февраля ожидается резкое похолодание. Синоптики прогнозируют снег с дождем, гололед и усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
- Температура воздуха понизится на 10 градусов: ночью 0°… -5°, днем 0 … +5 градусов, - добавили в МЧС.
ВАЖНО
Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей республики соблюдать необходимые меры безопасности при непогоде.
Нужно:
- закрыть окна и балконы
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не находится рядом с крупными деревьями и парковать рядом с ними машины
- сообщать по телефона экстренных служб при перебоях в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.
В случае возникновения ЧП нужно звонить «101».
ИСТОЧНИК KP.RU