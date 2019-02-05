2019-02-05T14:47:15+03:00
Общество

Зима возвращается: В Крыму 7 февраля ожидается снег и гололед

Температура воздуха понизится на 10 градусов
Александра КОРШУНОВА
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Соблюдайте меры безопасности при непогодеСоблюдайте меры безопасности при непогодеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 7-8 февраля ожидается резкое похолодание. Синоптики прогнозируют снег с дождем, гололед и усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

- Температура воздуха понизится на 10 градусов: ночью 0°… -5°, днем 0 … +5 градусов, - добавили в МЧС.

ВАЖНО

Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей республики соблюдать необходимые меры безопасности при непогоде.

Нужно:

- закрыть окна и балконы

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не находится рядом с крупными деревьями и парковать рядом с ними машины

- сообщать по телефона экстренных служб при перебоях в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб.

В случае возникновения ЧП нужно звонить «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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