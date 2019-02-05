В Крыму налоговая усилит работу по взысканию налогов с нерезидентов

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-05T15:57:47+03:00

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В 2019 году налоговая служба в Крыму усилит работу по взысканию налогов с нерезидентов, граждан Украины. Многие из них имеют недвижимость на территории полуострова, но не платят налоги в бюджет республики. Об этом рассказал руководитель УФНС РФ по Крыму Роман Наздрачев.

- Многие имеют в собственности невидимость, земельные участники, получают доход на территории Республики Крым, но не выплачивают здесь налоги. В связи с чем возникают потери государственного бюджета. Теперь настала очередь нерезидентов. Будьте добры вспомнить свои доходы в 2018 году и задекларировать их уже в 2019 году, - подчеркнул Наздрачев.

Он отметил, что уже налаживается работа с местными органами МВД, МЧС, «Крымэнерго», «Крымгазсети». По поручению главы Крыма все эти подразделения должны будут представлять информацию по использованию тех или иных помещений.

- Если человек имеет 10 квартир или апартаментов, спокойно получает доход и забывает про свою обязанность уплатить налоги на территории РФ... С этими недочетами мы будем работать в этом году, - резюмировал руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU