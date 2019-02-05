Севастополец выстрелил в голову своему приятелю из травматического пистолета
В Севастополе задержали 55-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома РФ по городу.
Оказалась, что в доме по Монастырскому шоссе двое мужчины выпивали. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. После этого подозреваемый выстрелил своему 42-летнему товарищу в голову. Этим ему он причинил «многооскольчатый перелом черепа и ранение головного мозга».
Сейчас пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия. Ему уже предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, - добавила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по городу Севастополю Ольга Постнова.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU