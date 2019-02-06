СК выясняет причины смерти 91-летней крымчанки, тело которой нашли после пожара
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 91-летней женщины во время пожара в Евпатории. Как уточнили в ведомстве, старушка проживала одна в собственной квартире. Жилище загорелось по неизвестной причине.
- В правоохранительные органы обратилась дочь последней, сообщив, что зайдя в квартиру пожилой матери, обнаружила множественные очаги возгорания. Незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем Следственного комитета. При тушении пожара было обнаружено тело пенсионерки.
Следователи устанавливают причину смерти жительницы Евпатории. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU