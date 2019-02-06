В Симферополе спилят около 300 аварийных деревьев

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-06T10:23:50+03:00

Больше 2,2 тысяч деревьев обрежут. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Деревья приведут в порядок на 27 улицах

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В Симферополе решили снова взяться за снос деревьев. Работы будут проводиться на площади Советская, Ленина, сквер Победы, улица Карла Маркса, Екатериниский сад, сквер Республики и парк им. Тренева.

- В ближайших планах снос 296 аварийно-опасных и санитарно-формовочная обрезка 2 277 деревьев. Также будет удален 31 куст и обрезана 1 133 кустарника, - сообщила начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова.

Сносить и обрезать деревья будут на 27 улицах.

- За последние сутки рабочие провели санитарную обрезку растений на бульваре Ленина, а также вырезали поросль под мостом на улице Героев Сталинграда, - уточнили в администрации.

Напомним, после прошлогодней обрезки деревьев набережная Салгира в Симферополе превратилась в унылое зрелище.

ИСТОЧНИК KP.RU