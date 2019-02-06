В Ялте на улице обнаружили тело избитого жителя Алушты

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-06T10:45:57+03:00

По подозрению в убийстве задержали рецидивиста из Советского района

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В Ялте на одной из улиц обнаружили труп неизвестного мужчины с телесными повреждениями. Как выяснили полицейские, погибший - 45-летний житель Алушты.

Под подозрение в убийстве попал 43-летний житель Советского района, ранее он уже был судим. Сотрудники МВД и Следственного комитета задержали его через некоторое время.

-Задержанный признался в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. - По имеющимся данным, накануне подозреваемый вместе с убитым распивал спиртные напитки. В какой-то момент между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого одному из участников были нанесены удары, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ - умышленное убийство. Задержанному грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU