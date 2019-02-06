Крымские спасатели достали из канализации собаку
В Белогорске спасатели достали из канализационной трубы собаку.
Сообщение о попавшем в беду животном поступило оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» 5 февраля. Люди сообщили, что собака не может самостоятельно выбраться из канализации и попросили помочь.
Три специалиста аварийно-спасательного отряда отправились вызволять четвероногое. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» достали собаку из канализационной трубы с помощью подручных средств.
- К счастью, собака не пострадала, но была сильно испугана. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному. По завершении операции, спасенную собаку забрали к себе местные жители, вызвавшие спасателей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Животное приютили местные жители. Фото: МЧС по РК
В ведомстве отметили, что хоть такие операции и находятся вне компетенции МЧС, спасатели все равно реагируют на такие вызовы и приходят на помощь.
Напомним, недавно спасатели помогали лошади, а неравнодушные симферопольцы достали из вентиляционной трубы кошку, которая провела в ловушке три недели.
ИСТОЧНИК KP.RU