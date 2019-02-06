2019-02-06T11:00:35+03:00
Дом. Семья

Крымские спасатели достали из канализации собаку

Дворнягу приютили люди, которые вызвали МЧС [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Собачка не пострадала. Фото: МЧС по РКСобачка не пострадала. Фото: МЧС по РК
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В Белогорске спасатели достали из канализационной трубы собаку.

Сообщение о попавшем в беду животном поступило оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» 5 февраля. Люди сообщили, что собака не может самостоятельно выбраться из канализации и попросили помочь.

Три специалиста аварийно-спасательного отряда отправились вызволять четвероногое. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» достали собаку из канализационной трубы с помощью подручных средств.

- К счастью, собака не пострадала, но была сильно испугана. Во время спасательной операции сотрудники чрезвычайного ведомства соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животному. По завершении операции, спасенную собаку забрали к себе местные жители, вызвавшие спасателей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Животное приютили местные жители. Фото: МЧС по РК

Животное приютили местные жители. Фото: МЧС по РК

В ведомстве отметили, что хоть такие операции и находятся вне компетенции МЧС, спасатели все равно реагируют на такие вызовы и приходят на помощь.

Напомним, недавно спасатели помогали лошади, а неравнодушные симферопольцы достали из вентиляционной трубы кошку, которая провела в ловушке три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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