В Симферополе официально не ввели в эксплуатацию ни одну отремонтированную дорогу
В Симферополе подрядчики продолжают устранять недочеты на городских улицах. Напомним, капитальный ремонт в крымской столице должен был завершиться 20 января.
Но так до сих пор ни одна из улиц официально не введена в эксплуатацию. К подрядчикам выставили претензии, а они продолжают их устранять. А сроки завершения этих работ все еще неизвестны.
- На сегодняшний день я не могу сказать, что подрядчики не работаю, с другой стороны, не могу не отметить, что они плохо устраняют все недостатки: медленно и некачественно. На следующем совещании предоставят отчет по каждой подрядной организации. Они придут сюда, чтобы симферопольцы увидели тех людей, которые не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.
Кстати, в октябре 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в крымской столице. Тогда он отметил, что городские власти не контролируют выполнение работ.
ИСТОЧНИК KP.RU