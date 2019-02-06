В Симферополе официально не ввели в эксплуатацию ни одну отремонтированную дорогу

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-06T11:33:45+03:00

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В Симферополе подрядчики продолжают устранять недочеты на городских улицах. Напомним, капитальный ремонт в крымской столице должен был завершиться 20 января.

Но так до сих пор ни одна из улиц официально не введена в эксплуатацию. К подрядчикам выставили претензии, а они продолжают их устранять. А сроки завершения этих работ все еще неизвестны.

- На сегодняшний день я не могу сказать, что подрядчики не работаю, с другой стороны, не могу не отметить, что они плохо устраняют все недостатки: медленно и некачественно. На следующем совещании предоставят отчет по каждой подрядной организации. Они придут сюда, чтобы симферопольцы увидели тех людей, которые не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.

Кстати, в октябре 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал темпы ремонта дорог в крымской столице. Тогда он отметил, что городские власти не контролируют выполнение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU