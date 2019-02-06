В Симферополе появится сквер «русских» деревьев

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-06T13:12:44+03:00

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В Симферополе, недалеко от памятника Екатерина Второй, хотят создать сквер, в котором высадят деревья и кустарники, которые растут в России. Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Чиновник добавила, что недалеко от кинотеатра «Симферополь», есть деревья, которые, к сожалению, погибли. Там и планируется посадить новые кустарники.

- Такой же работой мы будем заниматься в Потемкинском сквере. Не могу сказать, что все деревья будут высажены к годовщине Крымской весны, 16 марта. Потому, что мы понимаем, что деревьям нужен определенный уход, чтобы они прижились, - отметила Маленко

Кстати, в Симферополе к сентбрю завершится реконструкция набережной реки Салгир. На работы потратят 500 миллионов рублей, а еще 102 - на очистку русла реки.

ИСТОЧНИК KP.RU