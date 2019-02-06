Госдума РФ хочет продлить сроки лицензирования крымских школ и садиков

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-06T15:37:17+03:00

На устранение всех недочетов нужно около 500 миллионов рублей Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Госдуме РФ хотят продлить сроки лицензирования и аккредитации крымских учебных заведений до 1 сентября 2019 года. Такой законопроект депутаты приняли в первом чтении.

Как сообщили в пресс-службе депутата Госдума РФ Андрея Козенко, сейчас в Крыму без лицензии остается одна школа и 14 детских садов.

- Некоторые детсады, особенно в сельских регионах, требуют значительных капитальных вложений. Там нет централизованного водоснабжения, отопления, необходим ремонт кровель, установка ограждения, благоустройство территорий. При этом в отдаленных регионах этим школам и детским садам нет альтернативы, - подчеркнул Козенко.

На то, чтобы устранить все эти замечания нужно около 500 миллионов рублей.

Если образовательные учреждения вовремя не получат лицензию, то они вынуждены будут прекратить свою деятельность.

А это может вызвать «социальную напряженность» в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU