Янукович будет разбираться, почему Украина потеряла Крым

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-06T16:02:26+03:00

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Четвертый президент Украины Виктор Янукович сообщил, что его адвокаты подали обращение в следственные органы. Правоохранители должны выяснить, кто виноват в потере Крыма и государственном перевороте на Украине.

Как отметил Янукович, власть успешно выполняет задания, которые связаны с разделением страны.

- К этому относится и потеря территории Крыма. Мои адвокаты вчера подали документы в следственные органы, чтобы установить, кто на самом деле виноват в потере Крыма. Кто нарушил конституцию Украины и совершил в стране военный государственный переворот? Кто расстрелял невинных людей, которые вышли на массовые акции протеста, и правоохранительные органы, которые стояли на защите законности и конституции. Кто совершил эту ужасную провокацию? - подчеркнул Янукович, передпет "РИА Новости".

Экс-президент отметил, что эти вопросы на сегодня необходимы. Потому что, по его словам, «страна пять лет живет во лжи».

ИСТОЧНИК KP.RU