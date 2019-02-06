2019-02-06T16:33:14+03:00
Дом. Семья

Животных из симферопольского зооуголка переселят в новые вольеры

Первым просторный "дом" получит верблюд
Александра КОРШУНОВА
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В ближайшее время переселят в новый вольер молодого верблюда. Фото: пресс-служба администрации СимферопляВ ближайшее время переселят в новый вольер молодого верблюда. Фото: пресс-служба администрации Симферопля
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Животных из зооуголка в «Детском парке» Симферополя хотят переселить в новые вольеры, а часть из них - благоустроить. В ближайшее время новоселье ждет молодого верблюда.

А после этого в более комфортные для проживания условия переведут и львов. Но сначала нужно укрепить новое место их обитания, рассказал директор парка Антон Якулевич.

Одно из самых приоритетных направлений - улучшение жилищных условий для животных. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Одно из самых приоритетных направлений - улучшение жилищных условий для животных. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

- В зооуголке постоянно ведется работа по благоустройству, появляется все больше новых животных и вольеров для них, улучшение условий пребывания питомцев - для нас сейчас самое главное, - отметил Якулевич.

Кроме того, он пообещал к новому сезону отремонтировать аттракционы, которые уже вышли из строя. Также установить дополнительное освещение для детей возле «Корабля» и построить крытую сцену для выступления коллективов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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