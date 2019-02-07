Погода в Крыму на 7 февраля: днем до +5, на дорогах гололедица
В Крыму 7 февраля похолодает. Температура воздуха с +12 резко понизится до 0…+5.
- В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ухудшение погоды: холодный атмосферный фронт вызовет местами осадки в виде дождя и снега, образуются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы в степных и предгорных районах вероятны туманы, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.
В выходные дни осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU
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