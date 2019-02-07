2019-02-07T09:16:33+03:00
Общество

Погода в Крыму на 7 февраля: днем до +5, на дорогах гололедица

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На выходных осадки прекратятся, ветер ослабеет.На выходных осадки прекратятся, ветер ослабеет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 7 февраля похолодает. Температура воздуха с +12 резко понизится до 0…+5.

- В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ухудшение погоды: холодный атмосферный фронт вызовет местами осадки в виде дождя и снега, образуются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы в степных и предгорных районах вероятны туманы, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с.

В выходные дни осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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