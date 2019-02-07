В Симферополе 17-летняя модница неудачно обворовала спортивный магазин

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-07T09:06:41+03:00

Она обрезала магниты на одежде, но ее поймала охрана [видео]

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В дежурную часть полиции Симферополя принес заявление руководитель магазина спортивной одежды, расположенного в одном из торговых центров столицы региона. Там неизвестная украла джемпер, футболку и пайту, но ее поймала за руку охрана магазина.

- Подозреваемой в совершении кражи оказалась 17-летняя жительница города Бахчисарая, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Несовершеннолетняя крымчанка рассказала, что взяла вещи, которые ей пришлись по вкусу, чтобы примерить, зашла в кабинку, сняла с них магниты и спрятала все в сумку. Обрезанные бирки подозреваемая положила в карман своей куртки. Но на выходе из магазина, девушку задержала бдительная охрана.

На жительницу Бахчисарая полицейские завели уголовное дело за кражу. По п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ девушке грозит максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/636939" frameborder="0"></iframe> Как подростки воруют в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU