Служебная собака Юта унюхала грабителя в Бахчисарайском районе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-07T10:43:13+03:00

Она сразу вышла на след подозреваемого

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Служебная собака Юта помогла найти подозреваемого в краже. Сообщение о преступлении поступило от 48-летнего жителя Бахчисарайского района.

Он рассказал, что из его дома украли телевизор, ковер и музыкальные колонки.

Для того, чтобы раскрыть преступление, привлекли полицейского-кинолога Владимира Дубовика со служебной собакой Ютой.

- Собака быстро взяла след и привела своего наставника к сельскому общежитию. Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель поселка Ленино, - добавили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Он признался, что выпил в тот день и пошел к своему приятелю. Когда он застал никого дома, парень разбил окно и вынес из дома вещи.

А после этого направился в общежитие. Он не успел ничего сделать с награбленным, его задержали сотрудники полиции.

В отношении парня возбудили уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU