Служебная собака Юта унюхала грабителя в Бахчисарайском районе
Служебная собака Юта помогла найти подозреваемого в краже. Сообщение о преступлении поступило от 48-летнего жителя Бахчисарайского района.
Он рассказал, что из его дома украли телевизор, ковер и музыкальные колонки.
Для того, чтобы раскрыть преступление, привлекли полицейского-кинолога Владимира Дубовика со служебной собакой Ютой.
- Собака быстро взяла след и привела своего наставника к сельскому общежитию. Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель поселка Ленино, - добавили в пресс-службе МВД Республики Крым.
Он признался, что выпил в тот день и пошел к своему приятелю. Когда он застал никого дома, парень разбил окно и вынес из дома вещи.
А после этого направился в общежитие. Он не успел ничего сделать с награбленным, его задержали сотрудники полиции.
В отношении парня возбудили уголовное дело, ему грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU