СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-07T11:22:03+03:00

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В четверг, 7 февраля, в 5.29 утра спасателям поступило сообщение о том, что в Керчи загорелась двухкомнатная квартира в четырехэтажном доме. На место происшествия сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму, инцидент произошел на улице Толстого.

- Огонь уничтожил вещи, площадь пожара составила два квадратных метра, - добавили в пресс-службе.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 5.43. К счастью, при пожаре нет пострадавших и погибших.

Напомним, в Евпатории произошел пожар в многоквартирном доме. Из-за сильного возгорания спасатели эвакуировали 17 человек. Сотрудникам «скорой помощи» передали 5 человек, один из них - ребенок. К сожалению, 91-летняя пенсионерка погибла. Теперь Следком выясняет причины ее смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU