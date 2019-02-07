2019-02-07T12:45:21+03:00
Недвижимость

На уборку свалок в Алуште выделят 3 миллиона рублей

Этих средств должно хватить для ликвидации мусора
Александра КОРШУНОВА
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Алушта один из самых востребованных курортных городов в КрымуАлушта один из самых востребованных курортных городов в КрымуФото: Александра КОРШУНОВА
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В Алуште на ликвидацию свалок выделят 3 миллиона рублей. За эти средства уберут 7 навалов мусора. Об этом рассказал министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что нужно вывезти из города весь мусора, ликвидировать свалки и больше не допускать таких навалов.

- Всего на муниципальной земле находится 7 свалок. Все остальные - это территории частников. Из этих семи, есть одна большая, которая требует незамедлительного вывоза, в районе Запрудного. А остальные шесть - грунтовые. Мы от них не уйдем, пока не определим место, куда можно будет этот грунт вывозить. Этих средств для ликвидации свалок нам достаточно, - дополнила глава администрации Алушта Галина Огнева.

Кроме того, на очистку города в общей необходимо 80 миллионов рублей. И еще 62 на закупку 5 единиц специальной мусороуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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