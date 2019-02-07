На уборку свалок в Алуште выделят 3 миллиона рублей
В Алуште на ликвидацию свалок выделят 3 миллиона рублей. За эти средства уберут 7 навалов мусора. Об этом рассказал министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев.
В свою очередь глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что нужно вывезти из города весь мусора, ликвидировать свалки и больше не допускать таких навалов.
- Всего на муниципальной земле находится 7 свалок. Все остальные - это территории частников. Из этих семи, есть одна большая, которая требует незамедлительного вывоза, в районе Запрудного. А остальные шесть - грунтовые. Мы от них не уйдем, пока не определим место, куда можно будет этот грунт вывозить. Этих средств для ликвидации свалок нам достаточно, - дополнила глава администрации Алушта Галина Огнева.
Кроме того, на очистку города в общей необходимо 80 миллионов рублей. И еще 62 на закупку 5 единиц специальной мусороуборочной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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