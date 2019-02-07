2019-02-07T14:10:18+03:00
Общество

Новая плитка и освещение: В Симферополе заканчивается ремонт в подземном переходе на площади Куйбышева

Комплексное обследование проведут еще в трех
Александра КОРШУНОВА
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Ремонтные работы завершиться в течение двух недель. Фото: пресс-служба администрации СимферополяРемонтные работы завершиться в течение двух недель. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В подземном переходе на площади Куйбышева в Симферополе завершаться в ближайшие две недели ремотные работы. Об этом сообщил директор предприятия «Метроград» Сергей Ечмаков.

По его словам, после того, как там демонтировали киоски и павильоны, сам переход находится в «неудовлетворительном состоянии».

- В переходе на площади Куйбышева полностью заменят электропроводку, установят новое освещение, на стенах уложат плитку, а на пол - новое асфальтное покрытие. Решение снести торговые павильоны, было принято из-за того, что ширина прохода не соответствовала ГОСТу, - добавил Ечмаков.

Сейчас на балансе «Метрограда» находится 18 переходов. А в течение двух недель объявят конкурс на проведение на проведение комплексного обследования технического состояния трех подземных переходов в крымской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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