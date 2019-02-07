В Крыму освободили от должности руководителя Фонда капитального ремонта
Глава Крыма приказал министру ЖКХ освободить от должностей руководителя и его заместителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
Как заявил профильный министр Дмитрий Черняев, все кадровые решения уже приняты. В ближайшее время на работу выйдет новый руководитель фонда.
Такие перестановки в ведомстве связаны с тем, что работа фонда «не выдерживает никакой критики».
- Нужно немедленно провести полную ревизию всех решений, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности! Надо проверить, куда были потрачены деньги людей, потому что работа фонда не выдерживает никакой критики, - подчеркнул глава Крыма Сергей на совещании в Алуште.
Кроме того, деятельность Фонда капитального ремонта проверят сотрудники ФСБ, МВД и прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU
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