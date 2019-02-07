В Крыму освободили от должности руководителя Фонда капитального ремонта

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-07T15:48:56+03:00

Его деятельность проверит ФСБ и прокуратура Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Своих кресел лишились и заместители

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Глава Крыма приказал министру ЖКХ освободить от должностей руководителя и его заместителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Как заявил профильный министр Дмитрий Черняев, все кадровые решения уже приняты. В ближайшее время на работу выйдет новый руководитель фонда.

Такие перестановки в ведомстве связаны с тем, что работа фонда «не выдерживает никакой критики».

- Нужно немедленно провести полную ревизию всех решений, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности! Надо проверить, куда были потрачены деньги людей, потому что работа фонда не выдерживает никакой критики, - подчеркнул глава Крыма Сергей на совещании в Алуште.

Кроме того, деятельность Фонда капитального ремонта проверят сотрудники ФСБ, МВД и прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU