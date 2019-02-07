На улицы Симферополя готовы высыпать 120 тонн антигололедной смесми

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-07T16:10:59+03:00

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В Симферополе в случае выпадения снега готовы высыпать на улицы 120 тонн противогололедного реагента.

- При ухудшении погодных условий к выходу на улицы крымской столицы готов весь имеющийся ресурс специализированной техники «Города». В работе сможет быть задействовано одновременно 10 машин: посыпальная техника и три снегопогрузчика», - сообщил директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

В машины уже загрузили около семи тонн противогололедной смеси, они готовы выйти на работу в ночные и утренние часы. Обработку тротуаров будут проводить 164 дворника.

В городских муниципальных управляющих компаниях также подготовились к гололеду. 90 тонн посыпочного материала заголовил «Киевский Жилсервис», «Центральный жилсервис» подготовил 166 тонн песчано-солевой смеси, а «Железнодорожный Жилсервис» - 70 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU