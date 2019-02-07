В Севастополе задержали двух лесников за взятки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-07T16:33:31+03:00

Их заключили под стражу. Фото: пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю

Они не составляли протоколы на тех, кто незаконно рубил деревья

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В Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали двух государственных инспекторов по охране леса. Их подозревают в получение взятки за «незаконные бездействия».

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по городу, мужчины договорились, если они будут находить тех, кто незаконно вырубает лес, то будут попросту просить у них деньги. За то, чтобы не составлять в отношении нарушителей административные протоколы.

- В период с октября 2018 по 5 февраля текущего года они получали взятки от лесника, общая сумма которых составила более 140 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе.

Общая сумма полученных ими взято составила более 140 тысяч рублей. Фото: пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю

Мужчинам уже предъявили обвинение, сейчас они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ВНИМАНИЕ

Правоохранительные органы обращаются к жителям Севастополя, которые могли пострадать от противоправных действий данных граждан, обращаться в следственный отдел СК СК РФ по Балаклавскому району по адресу: улица Калича, 31 и по телефонам: +7-978-936-80-52; +7-(8692)-53-13-16.

ИСТОЧНИК KP.RU