В Симферопольском районе произошла смертельная авария: Погиб 23-летний парень

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-08T12:29:08+03:00

В районе села Перевальное столкнулись две легковушки

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На трассе в районе села Перевальное в Симферопольском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля Toyota и Honda, один человек погиб ,пишут очевидцы в социальных сетях в группе «Автопартнер Крым».

Причины аварии на данный момент неизвестны. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и «скорой помощи».

Один из водителей получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: пресс-служба МЧС РК

- Сотрудники пожарной охраны оказали помощь в деблокации водителя легкового автомобиля «Honda». 23-летний парень получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в МЧС Республики Крым.

В соцсети автолюбители пишут, что на этом повороте нужно дополнительно установить предупреждающие знаки.

- Все вечно вылетают на встречную полосу. Сегодняшняя авария, там метров через 100 от поворота машину просто начало «нести», водитель крутанул руль и не рассчитал, вылетел на встречную полосу, - сообщил очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU