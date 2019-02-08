2019-02-08T12:04:20+03:00
Политика

Боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму

Они выполнили тренировку по развертыванию пусковых установок
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 начали учения. Они уже провели тренировку по развертыванию пусковых установок, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

- В соответствии с планом тренировки пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции технику перевели из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности, - добавили в пресс-службе.

Для того, чтобы гарантировать точность расчеты провели поиск, а после и захват контрольной цели - летательного аппарата.

Следующим этапом станет пуск ракет по условным воздушным целям.

СПРАВКА "КП"

Зенитно-ракетный комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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