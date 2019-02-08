Боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму
В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 начали учения. Они уже провели тренировку по развертыванию пусковых установок, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
- В соответствии с планом тренировки пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции технику перевели из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности, - добавили в пресс-службе.
Для того, чтобы гарантировать точность расчеты провели поиск, а после и захват контрольной цели - летательного аппарата.
Следующим этапом станет пуск ракет по условным воздушным целям.
СПРАВКА "КП"
Зенитно-ракетный комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU