Житель Симферополя заколол своего отца ножом

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-08T13:23:28+03:00

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В Симферополе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственного отца. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего один из них нанес другому несколько ударов ножом в спину, сообщили в прес-службе МВД по Республике Крым.

Сын погибшего объяснил, что они с отцом вместе выпивали, а после этого и началась ссора. От ранений мужчина скончался.

- Выяснилось, что 2 года назад между родственниками произошел аналогичный конфликт. Тогда в результате конфликта сын умышленно причинил отцу тяжкий вред здоровью, за что и был осужден к условному сроку. Однако, выводов не сделал, что и привело к трагедии, - добавили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе пенсионер заколол ножом своего пасынка. Сын попытался выгнать своих родителей из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU