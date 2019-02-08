В Симферополе до 15 февраля ограничат движение по улице Крылова

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-08T16:44:14+03:00

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В Симферополе с 11 и по 15 февраля с 8.00 временно закроют полосу движения по улице Крылова. Это связано с проведением ремонтных работ ливневой канализации от улицы Красноармейской до улицы 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, в Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог. Так, на улице Александра Невского заменят 25 квадратных метров дорожного полотна.

- В ближайших планах ямочный ремонт двадцати пяти улиц, в их числе Механизаторов, Русская, Генерала Васильева, Ким и другие. На них предполагается устранить повреждения общей площадью 5 тысяч квадратных метров, - добавили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, в ближайшее время закупят необходимые материалы, что поможет устранить повреждения дороги с помощью литого асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU