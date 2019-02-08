2019-02-08T16:44:14+03:00
Общество

В Симферополе до 15 февраля ограничат движение по улице Крылова

Там будут ремонтировать ливневую канализацию
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ограничения начнут действовать с 11 февраляОграничения начнут действовать с 11 февраляФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе с 11 и по 15 февраля с 8.00 временно закроют полосу движения по улице Крылова. Это связано с проведением ремонтных работ ливневой канализации от улицы Красноармейской до улицы 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, в Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог. Так, на улице Александра Невского заменят 25 квадратных метров дорожного полотна.

- В ближайших планах ямочный ремонт двадцати пяти улиц, в их числе Механизаторов, Русская, Генерала Васильева, Ким и другие. На них предполагается устранить повреждения общей площадью 5 тысяч квадратных метров, - добавили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, в ближайшее время закупят необходимые материалы, что поможет устранить повреждения дороги с помощью литого асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин назначил начальника МЧС России по Крыму
Часть Севастополя 14 февраля закроют для автомобилистов
Уволилась директор Керченского политехнического колледжа, в котором были взрывы и стрельба
На трассе «Таврида» произошла авария с участием пяти автомобилей: Один водитель погиб
Житель Симферополя заколол своего отца ножом
Боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму
В Симферопольском районе произошла смертельная авария: Погиб 23-летний парень
Сотрудника «Крымэнерго» задержали за взятку в 35 тысяч рублей
После проверки с ОМОНом в отношении руководства «Керчьгортранс» возбудили уголовное дело
Погода в Крыму на 8 февраля: мокрый снег, ветер и до +3 градусов
В Симферополе 8 февраля отключат свет на 7 улицах и переулках
В Севастополе задержали двух лесников за взятки
На улицы Симферополя готовы высыпать 120 тонн антигололедной смеси
В Крыму освободили от должности руководителя Фонда капитального ремонта
Морская "Комета" начнет курсировать в Крыму с мая
Новая плитка и освещение: В Симферополе заканчивается ремонт в подземном переходе на площади Куйбышева
На уборку свалок в Алуште выделят 3 миллиона рублей
Под Симферополем открыли объездную дорогу «Дубки-Левадки» за 6 миллиардов рублей
В Керчи загорелась двухкомнатная квартира
Служебная собака Юта унюхала грабителя в Бахчисарайском районе