Часть Севастополя 14 февраля закроют для автомобилистов
В Севастополе в связи проведением мероприятий, посвященных 30-летию завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане, временно ограничат движение транспорта.
Оно начнет действовать с 20.00 14 февраля до 14.00 15 февраля на площади Нахимова, Суворова, улице Ленина, проспекте Нахимова и площади Лазарева.
Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, это не касается экстренных служб и участников мероприятий.
Также с 10.30 до 12.00 15 февраля ограничат движения транспорта от площади Суворова - улицы Ленина - проспекта Нахимова - площади Лазарева.
ВАЖНО
Направления одностороннего движения изменятся:
- на участке ул. Суворова от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина
- на участке ул. Воронина от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская.
Напомним, в Симферополе с 11 февраля для движения автомобилей закроют полосу на улице Крылова.
ИСТОЧНИК KP.RU