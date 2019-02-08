Часть Севастополя 14 февраля закроют для автомобилистов

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-08T17:49:38+03:00

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В Севастополе в связи проведением мероприятий, посвященных 30-летию завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане, временно ограничат движение транспорта.

Оно начнет действовать с 20.00 14 февраля до 14.00 15 февраля на площади Нахимова, Суворова, улице Ленина, проспекте Нахимова и площади Лазарева.

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, это не касается экстренных служб и участников мероприятий.

Также с 10.30 до 12.00 15 февраля ограничат движения транспорта от площади Суворова - улицы Ленина - проспекта Нахимова - площади Лазарева.

ВАЖНО

Направления одностороннего движения изменятся:

- на участке ул. Суворова от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина

- на участке ул. Воронина от пересечения с ул. Суворова до ул. Советская.

Напомним, в Симферополе с 11 февраля для движения автомобилей закроют полосу на улице Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU