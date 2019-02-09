В Кировском районе Крыма «Таврия» улетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:20 2019-02-09T11:20:35+03:00

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Вечером 8 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Журавки Кировского района Крыма произошла авария. Водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением и вылетел кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи».

- Специалисты «КРЫМ-СПАС» расставили оградительные конусы на месте ДТП, а также предприняли все необходимые меры пожарной безопасности для предотвращения возгорания в зоне происшествия, - министр МЧС Крыма сообщил Сергей Шахов.

К счастью, 39-летний водитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, 8 февраля на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма произошла авария с участием пяти автомобилей. К сожалению,один из водителей легкового автомобиля погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU