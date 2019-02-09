2019-02-09T11:20:35+03:00
Происшествия

В Кировском районе Крыма «Таврия» улетела в кювет

На место ДТП выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 8 февраля в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Журавки Кировского района Крыма произошла авария. Водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением и вылетел кювет, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники «скорой помощи».

- Специалисты «КРЫМ-СПАС» расставили оградительные конусы на месте ДТП, а также предприняли все необходимые меры пожарной безопасности для предотвращения возгорания в зоне происшествия, - министр МЧС Крыма сообщил Сергей Шахов.

К счастью, 39-летний водитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, 8 февраля на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма произошла авария с участием пяти автомобилей. К сожалению,один из водителей легкового автомобиля погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный пенсионер из Симферополя украл машину и спрятал ее в лесу
Из-за тумана на прилет в аэропорт «Симферополь» задерживается два рейса из Москвы
По подозрению в обмане дольщиков в Крыму задержали одного из застройщиков
Погода в Крыму на 9 февраля: туман, гололед и до +6 градусов
Владимир Путин назначил начальника МЧС России по Крыму
Часть Севастополя 14 февраля закроют для автомобилистов
В Симферополе до 15 февраля ограничат движение по улице Крылова
Уволилась директор Керченского политехнического колледжа, в котором были взрывы и стрельба
На трассе «Таврида» произошла авария с участием пяти автомобилей: Один водитель погиб
Житель Симферополя заколол своего отца ножом
Боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму
В Симферопольском районе произошла смертельная авария: Погиб 23-летний парень
Сотрудника «Крымэнерго» задержали за взятку в 35 тысяч рублей
После проверки с ОМОНом в отношении руководства «Керчьгортранс» возбудили уголовное дело
Погода в Крыму на 8 февраля: мокрый снег, ветер и до +3 градусов
В Симферополе 8 февраля отключат свет на 7 улицах и переулках
В Севастополе задержали двух лесников за взятки
На улицы Симферополя готовы высыпать 120 тонн антигололедной смеси
В Крыму освободили от должности руководителя Фонда капитального ремонта
Морская "Комета" начнет курсировать в Крыму с мая
Новая плитка и освещение: В Симферополе заканчивается ремонт в подземном переходе на площади Куйбышева
На уборку свалок в Алуште выделят 3 миллиона рублей
Под Симферополем открыли объездную дорогу «Дубки-Левадки» за 6 миллиардов рублей
В Керчи загорелась двухкомнатная квартира
Служебная собака Юта унюхала грабителя в Бахчисарайском районе