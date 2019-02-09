2019-02-09T12:36:01+03:00
Общество

Из-за тумана на прилет в аэропорт «Симферополь» задерживается два рейса из Москвы

Погодные условия уже улучшились, работа ведется в соответствии с расписанием
Александра КОРШУНОВА
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Аэропорт "Симферополь" работает в штатном режимеАэропорт "Симферополь" работает в штатном режимеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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На прилет в аэропорт «Симферополь» задерживается два рейса из Москвы ("Шереметьево"). Это связано с тем, что утром в крымской столице был туман.

- Аэропорт "Симферополь" работает в штатном режиме, с утра были явления тумана в районе взлетно-посадочной полосы. В связи с этим появилась задержка нескольких рейсов, в настоящее время он рассеялся и, мы выходим на работу в соответствии с расписанием. Несколько задержек по погоде остаются из Москвы. Остальные - незначительные, связаны с поздним отправлением самолетов из своих аэропортов взлета. В связи с чем, мы не знаем, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

На вылет из симферопольского аэропорта задержек нет, самолеты отправляются согласно расписанию.

Напомним, утром 2 февраля из-за плохой видимости на прилет в аэропорт"Симферополь" задерживалось пять рейсов. Тогда командиры воздушных суден приняли решение не вылетать из аэропортов отправления и дожидаться улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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