Пьяный пенсионер из Симферополя украл машину и спрятал ее в лесу
В Симферополе правоохранители задержали пенсионера, который украл у 66-летней женщины машину из автомастерской. Именно она и сообщила о пропаже автомобиля в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
По подозрению в совершении данного преступления задержали 65-летнего местного жителя.
- Как пояснил подозреваемый, после распития спиртных напитков он решил покататься на машине потерпевшей. Что побудило его выехать на машине за город и спрятать ее в лесополосе, мужчина пояснить не смог, - добавили в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе поподозрению во взятке задержали двух лесников. Оказалось, что мужчины договорились, если они будут находить тех, кто незаконно вырубает лес, то будут попросту просить у них деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU