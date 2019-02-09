2019-02-09T14:24:09+03:00
Происшествия

Пьяный пенсионер из Симферополя украл машину и спрятал ее в лесу

Зачем он это сделал объяснить не смог
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе правоохранители задержали пенсионера, который украл у 66-летней женщины машину из автомастерской. Именно она и сообщила о пропаже автомобиля в полицию, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

По подозрению в совершении данного преступления задержали 65-летнего местного жителя.

- Как пояснил подозреваемый, после распития спиртных напитков он решил покататься на машине потерпевшей. Что побудило его выехать на машине за город и спрятать ее в лесополосе, мужчина пояснить не смог, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе поподозрению во взятке задержали двух лесников. Оказалось, что мужчины договорились, если они будут находить тех, кто незаконно вырубает лес, то будут попросту просить у них деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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