В 2019 году в Алуште заменят три километра тепловых сетей
В текущем году в Алуште планируют заменить более трех километров тепловых сетей. Также проведут работы и по обновлению 16 насосных агрегатов, сообщили министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев
В городе еще запланирован капитальный ремонт котлов в двух котельных и пяти тысяч квадратных метров кровель зданий.
- В Алуште услуги по теплоснабжению предоставляют «Крымтеплокоммунэнерго» и «СК «Комфорт». В эксплуатации государственного унитарного предприятия находится 16 котельных и 13 центральных тепловых пунктов, которые отапливают более половины многоквартирных жилых домов и десять объектов социальной сферы муниципального образования, - добавили в пресс-службе министерства.
Дмитрий Черняев добавил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме.
Кстати, к 2020 году планиурют отремонтировать трассу Алушта-Судак, на это выделили три миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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