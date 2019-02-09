2019-02-09T16:09:50+03:00
Недвижимость

В 2019 году в Алуште заменят три километра тепловых сетей

Обновят и насосные агрегаты
Александра КОРШУНОВА
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В текущем году в Алуште планируют заменить более трех километров тепловых сетей. Также проведут работы и по обновлению 16 насосных агрегатов, сообщили министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев

В городе еще запланирован капитальный ремонт котлов в двух котельных и пяти тысяч квадратных метров кровель зданий.

- В Алуште услуги по теплоснабжению предоставляют «Крымтеплокоммунэнерго» и «СК «Комфорт». В эксплуатации государственного унитарного предприятия находится 16 котельных и 13 центральных тепловых пунктов, которые отапливают более половины многоквартирных жилых домов и десять объектов социальной сферы муниципального образования, - добавили в пресс-службе министерства.

Дмитрий Черняев добавил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Кстати, к 2020 году планиурют отремонтировать трассу Алушта-Судак, на это выделили три миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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