В одном из сел Ленинского района Крыма спустя десятилетия появится водоснабжение
В селе Либкнехтовка Ленинского района Крыма скоро появится централизованное регулярное водоснабжение, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
До этого местные жители вынуждены были покупать воду у водовозов.
- По заявленным данным, в селе числятся 5 улиц, то есть всего 248 жителей, которые ежедневно на протяжение десятилетий испытывают трудности с обеспечением водой, водоотведение отсутствует. В селе есть скважина, однако трубы, по которым она поступает в дома, износились, из-за чего происходят большие потери при транспортировке, а во многие дома вода не доходит вообще, - добавил Бальбек.
После разработки проекта стало известно, что на работы потребуется 5,9 миллиона рублей. Также необходимо отремонтировать и водонапорную башню.
Контролировать реализацию проекта будет вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ в Крыму»