В одном из сел Ленинского района Крыма спустя десятилетия появится водоснабжение

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-09T18:13:02+03:00

На это потребуется около 6 миллионов рублей

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В селе Либкнехтовка Ленинского района Крыма скоро появится централизованное регулярное водоснабжение, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

До этого местные жители вынуждены были покупать воду у водовозов.

- По заявленным данным, в селе числятся 5 улиц, то есть всего 248 жителей, которые ежедневно на протяжение десятилетий испытывают трудности с обеспечением водой, водоотведение отсутствует. В селе есть скважина, однако трубы, по которым она поступает в дома, износились, из-за чего происходят большие потери при транспортировке, а во многие дома вода не доходит вообще, - добавил Бальбек.

После разработки проекта стало известно, что на работы потребуется 5,9 миллиона рублей. Также необходимо отремонтировать и водонапорную башню.

Контролировать реализацию проекта будет вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико.

ИСТОЧНИК KP.RU