В Крыму 10 февраля мокрый снег и туман

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-10T08:54:46+03:00

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В Симферополе 10 февраля переменная облачность. Как сообщили в Крымском гидрометцентре, ночью и утром местами небольшой мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые отложения, но днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Севастополе в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +6…+8.

На Южном берегу Крыма сегодня ночью небольшой мокрый снег, а днем осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Керчи 10 февраля ожидается переменная облачность,но без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +2…+4.

ИСТОЧНИК KP.RU