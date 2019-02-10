Ночные учения: Пожарные тренировались тушить "огонь" в здании горадминистрации Щелкино
В здании городской администрации Щелкино (Ленинский район) пожарные провели ночные учения.
- По замыслу тренировки, условное возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки в одном из кабинетов на первом этаже здания. Площадь составляет 12 квадратных метров. По причине ночного времени суток людей в здании администрации нет, эвакуация не требуется, - рассказали об учениях в пресс-службе МЧС по РК.
Фото: пресс-служба МЧС по РК
Спасатели справились с задачей на отлично: в кратчайшие сроки локализовали, а затем и ликвидировали условный огонь, проложив магистральную линию из нескольких рукавов. Водяной ствол быстро подали на тушение «пожара» и на защиту смежных помещений.
Кроме того, работники МЧС осмотрели здание, проверили пути эвакуации и наличие огнетушителей, подъезды для пожарной техники. Также специалисты осмотрели розетки, выключатели, электрощитовые и другие возможные источники возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU