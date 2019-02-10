Ночные учения: Пожарные тренировались тушить "огонь" в здании горадминистрации Щелкино

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-10T10:30:03+03:00

По легенде, загорелся один из кабинетов на первом этаже [фото]

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В здании городской администрации Щелкино (Ленинский район) пожарные провели ночные учения.

- По замыслу тренировки, условное возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки в одном из кабинетов на первом этаже здания. Площадь составляет 12 квадратных метров. По причине ночного времени суток людей в здании администрации нет, эвакуация не требуется, - рассказали об учениях в пресс-службе МЧС по РК.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Спасатели справились с задачей на отлично: в кратчайшие сроки локализовали, а затем и ликвидировали условный огонь, проложив магистральную линию из нескольких рукавов. Водяной ствол быстро подали на тушение «пожара» и на защиту смежных помещений.

Кроме того, работники МЧС осмотрели здание, проверили пути эвакуации и наличие огнетушителей, подъезды для пожарной техники. Также специалисты осмотрели розетки, выключатели, электрощитовые и другие возможные источники возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU