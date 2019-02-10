Возле Джанкоя столкнулись две иномарки, пострадали дети

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-10T13:46:20+03:00

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В воскресенье, 10 февраля, возле Джанкоя столкнулись две иномарки.

Авария случилась в 2:45 ночи. Водитель Сhevrolet двигался со стороны Симферополя. Поворачивая налево, на трассу Феодосия - Керчь в черте города Джанкоя не уступил дорогу Citroen C-4, который пользовался преимуществом на нерегулируемом перекрестке.

- В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и 3 пассажира, из которых двое детей возрастом 5 лет и 1 год. Пострадавшие были доставлены в приемное отделение Джанкойской Центральной Районной больницы, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым. - На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП проводит проверку МВД, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по итогам проверки.

Напомним, 9 феввраля ВАЗ с двумя детьми в салоне вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением на трассе Судак - Алушта.

ИСТОЧНИК KP.RU