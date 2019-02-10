Пловцы Черноморского флота тренируются находить диверсантов под водой

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-10T17:04:54+03:00

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Отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Черноморского флота отрабатывает учебно-боевые задачи на специально оборудованных участках побережья.

На тренировках военнослужащие выполняют подводные спуски в различное время суток в полном водолазном снаряжении. Учения проходят на быстроходном противодиверсионном катере многоцелевого назначения (прдк) «Грачонок». Экипаж катера тренируется вместе с пловцами из отряда ПДСС.

- В процессе боевой учёбы экипаж проводит корабельные учения по обнаружению подводных пловцов с использованием вооружения и корабельных системы катера, по поиску затопленных объектов поисково-спасательным комплексом «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев. - Также матросы выполняют стрельбы из штатного вооружения катера по морским целям.

Как сообщалось, в Крыму также проходят учения дивизиона зенитно-ракетных систем С-400. Расчеты уже провели тренировку по развертыванию пусковых установок.

ИСТОЧНИК KP.RU