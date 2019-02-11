2019-02-11T10:43:46+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 февраля: до +11 градусов и дождь

Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Ялте дождей не будет.В Ялте дождей не будет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 11 февраля выпадет дождь. Температура воздуха достигнет 11 градусов выше нуля, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12, местами 17 м/с.

В Симферополе в понедельник переменная оболачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до +9 градусов.

В Севастополе в понедельник будет облачно с прояснениями, но без осадков. Днем будет дуть южный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +11 градусов.

На ЮБК 11 февраля переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, а днем синоптики не обещают осадков. Воздух прогреется до +10 градусов.

В Керчи временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем будет до +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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