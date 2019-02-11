Феодосиец организовал в квартире притон для занятия проституцией

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-11T09:30:55+03:00

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В Феодосии правоохранители задержали мужчину, который организовал притон для занятия проституцией. Он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе МВД РК.

В квартире, которую он арендовал, находились четыре девушки от 20 до 25 лет, а двое из них гражданки одного из государств Западной Африки.

- «Работодатель» предложил им заниматься «бизнесом» по предоставлению интимных услуг и обещал большие заработки. Клиентов они принимали, как на съемной квартире, так и выезжали по адресам, - добавили в пресс-службе.

В квартире обнаружили предметы, которые "подтверждали противоправную деятельность". Фото: пресс-служба МВД РК

В квартире изъяли предметы, которые «подтвердили противоправную деятельность».

В отношении мужчины возбудили уголовно дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Что касается девушек, то на них составили административные протоколы. Оказалось, что две иностранки находятся в России незаконно, поэтому будут выдворены из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU