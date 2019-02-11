2019-02-11T10:04:50+03:00
Общество

В центре Симферополя 11 февраля не будет света

Это связано с проведением ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
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Света не будет на улице КиевскойСвета не будет на улице Киевской
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В центре Симферополя, на улице Киевской, в понедельник, 11 февраля, не будет света. Ограничение продлится с 8.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

- Ограничение связано с проведением капитального ремонта, - сообщали на предприятии.

Света не будет на улице Киевской, 141а, 143, 145, 149, 153-157 (нечет).

ВАЖНО

Во время проведения работ рекомендуется отключать электрические приборы от сетей, чтобы избежать повреждения.

Во время проведения ремонта возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

Кстати, с 11 по 15 февраля одну из центральных улиц Симферополя перекроют для движения автомобилей. На улице Крылова пройдут работы по очистке ливневой канализации, поэтому будет закрыта одна полоса движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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