В центре Симферополя 11 февраля не будет света
В центре Симферополя, на улице Киевской, в понедельник, 11 февраля, не будет света. Ограничение продлится с 8.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
- Ограничение связано с проведением капитального ремонта, - сообщали на предприятии.
Света не будет на улице Киевской, 141а, 143, 145, 149, 153-157 (нечет).
ВАЖНО
Во время проведения работ рекомендуется отключать электрические приборы от сетей, чтобы избежать повреждения.
Во время проведения ремонта возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55.
Кстати, с 11 по 15 февраля одну из центральных улиц Симферополя перекроют для движения автомобилей. На улице Крылова пройдут работы по очистке ливневой канализации, поэтому будет закрыта одна полоса движения.
ИСТОЧНИК KP.RU