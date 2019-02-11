2019-02-11T10:47:46+03:00
Экономика

Инвестор вложит 4 миллиарда рублей в строительство крымского технопарка

Там создадут завод и учебный центр
Александра КОРШУНОВА
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На заводе будут выпускать алюминиевый профиль. Фото: пресс-служба Корпорации развития РКНа заводе будут выпускать алюминиевый профиль. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК
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В Крыму построят технопарк, который в себя будет включать завод по производству алюминиевой экструзии и учебный центр для подготовки кадров. В этот проект инвестор вложит 4,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации развития РК.

- Большие проекты - большие поступления в консолидированный бюджет. Мы со своей стороны будем сопровождать проект, содействовать в привлечении дополнительного финансирования по госпрограммам и через фонды. На данный момент проект полностью реализуется за частные средства инвестора, - добавил гендиректор Корпорации Наиль Габбасов.

На заводе панируется выпускать 18 000 тонн алюминиевого профиля в год. Также там откроют и учебный центр по применению энергосберегающих фасадных систем в строительстве.

Предприятие поможет создать больше 200 новых рабочих мест, со средней зарплатой в 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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