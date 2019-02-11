2019-02-11T11:27:59+03:00
Общество

Крымские пляжи начали готовить к сезону

Водолазы будут расчищать дно от ржавых конструкций, железа и битого стекла
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму началась подготовка пляжей к курортному сезону.

- Обязательному водолазному обследованию и очистке подлежит дно акватории морских пляжей и других мест массового отдыха людей, на расстоянии не менее 50 метров от уреза воды, - сообщил министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По его словам, обследованием и очисткой дна акватории пляжей будет заниматься состав ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», а со стороны МЧС России – Государственная инспекция по маломерным судам.

- На данный момент идет работа по заключению договоров с водопользователями и определению объемов предстоящих работ, - сообщил начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко.

Напомним, в прошлом году водолазы обследовали 192 акватории дна пляжей общей площадью 315775,7 м2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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