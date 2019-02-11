В Ялте пьяный мужчина угрожал утечками газа
Пьяный ялтинец девять раз звонил в правоохранительные органы и сообщал о ложных утечках газа. А однажды он вообще, пригрозил устроить пожар.
Как сообщили в пресс-службе МВД РК, в ходе проверки информация об утечках не подтверждалась.
- В ходе одного из звонков неизвестный даже выразил намерение поджечь, открыть сильнее газ, организовать дополнительные утечки, - добавили в МВД.
Это усложнило работу профильных служб, которые выезжали к людям по реальным вызовам.
По подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего ялтинца. Он рассказал, что звонил в полицию пьяным и из-за «хулиганских побуждений».
Оказалось, что раньше он работал на этом предприятии, но его уволили, а потом он решил действовать иначе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет принудительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU