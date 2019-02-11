2019-02-11T11:30:57+03:00
Происшествия

В Ялте пьяный мужчина угрожал утечками газа

Однажды он даже сказал, что утроит пожар
Александра КОРШУНОВА
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Пьяный ялтинец девять раз звонил в правоохранительные органы и сообщал о ложных утечках газа. А однажды он вообще, пригрозил устроить пожар.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, в ходе проверки информация об утечках не подтверждалась.

- В ходе одного из звонков неизвестный даже выразил намерение поджечь, открыть сильнее газ, организовать дополнительные утечки, - добавили в МВД.

Это усложнило работу профильных служб, которые выезжали к людям по реальным вызовам.

По подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего ялтинца. Он рассказал, что звонил в полицию пьяным и из-за «хулиганских побуждений».

Оказалось, что раньше он работал на этом предприятии, но его уволили, а потом он решил действовать иначе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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