В Севастополе сняли видео: Взрыв шести авиабомб в долине Кара-Коба

11 Февр. 12:12 2019-02-11T12:34:35+03:00

Снаряды осторожно погрузили и отвезли на полигон. Фото: МЧС России по г.Севастополю

Пиротехники за один раз уничтожили 140 кило боеприпасов [видео]

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На учебных сборах спецотряд ГУ МЧС России по городу Севастополю взорвал шесть немецких авиационных бомб, которые пролежали в земле больше 70 лет. Снаряды ждали своего часа со времен ожесточенных боев в Великую Отечественной войны.

- Самые крупные из них – весом около 50 килограммов, с радиусом разлета осколков в 600 метров, - сообщает пресс-служба пресс-служба МЧС России по городу Севастополю. - Общий вес боеприпасов составил приблизительно 140 килограммов.

В Севастополе за один раз взорвали 6 авиабомб.Спасатели уничтожили шесть немецких авиационных бомб времен Великой Отечественной войны. Крупнейшие из них весом около 50 килограммов, с радиусом разлета осколков в 600 метров. Общий вес боеприпасов порядка 140 килограммов. Видео: МЧС Росссии по г.Севастополю

Все эти «подарки» из боевого прошлого – итог работы саперов за последние две недели.

На учебных сборах спасатели устроили «показательное» обезвреживание и сняли видео. В коротком ролике поэтапно рассказывается об операции: погрузили, вывезли и взорвали.

Громкое, оглушительное «бабах» прогремело на спецполигоне для уничтожения взрывоопасных предметов, который находится в окрестностях долины Кара-Коба.

ИСТОЧНИК KP.RU