Украина не смогла продать "Норд" в третий раз

11 Февр. 12:48 2019-02-11T12:48:54+03:00

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Украина 11 февраля в очередной раз попыталась продать рыболовецкое судно «Норд» на аукционе. На сайте системы электронных торгов арестованного имущества указано, что начало торгов было назначено на 9.00, но они так и не прошли.

Шесть участников заявили о намерении купить судно, но гарантийный взнос никто не сделал.

Сейнер пытались продать за 1,3 миллиона гривен (почти 3,3 миллиона рублей), при этом гарантийный взнос – 121,9 тысяч гривен, это около 295,3 тысяч рублей.

Сейчас судно «Норд» находится в Бердянском морском торговом порту около причала №9.

Напомним, судно пытались продать на Украине уже дважды, но оба раза участники не оплачивали гарантийный взнос.

Капитан «Норда» Владимир Горбенко вернулся в Крым. Он провел на территории Украины более 10 месяцев после того, как 25 марта 2018 года украинские пограничники захватили сейнер прямо посреди Азовского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU