11 Февр. 12:58 2019-02-11T13:28:55+03:00

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В Крыму подразделения Черноморского флота подняли по учебной тревоге для проведения ротного тактического учения на полигоне «Ангарский».

Военнослужащие должны отработать задачи по захвату и обороне морского побережья «с выполнением практических артиллерийских стрельб».

- Подразделения, которые подняли по тревоге, совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон «Ангарский» и приступили к инженерному оборудованию позиций, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

В учении задействовано 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/691135" frameborder="0"></iframe> В Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота.В Крыму подразделения Черноморского флота подняли по учебной тревоге для проведения ротного тактического учения на полигоне «Ангарский». Видео: пресс-служба Черноморского флота! другой источник

Кроме того, в операции примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.

Напомним, боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму. Они уже провели тренировку по развертыванию пусковых установок. Следующим этапом станет пуск ракет по условным воздушным целям.

ИСТОЧНИК KP.RU