В Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота
В Крыму подразделения Черноморского флота подняли по учебной тревоге для проведения ротного тактического учения на полигоне «Ангарский».
Военнослужащие должны отработать задачи по захвату и обороне морского побережья «с выполнением практических артиллерийских стрельб».
- Подразделения, которые подняли по тревоге, совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон «Ангарский» и приступили к инженерному оборудованию позиций, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.
В учении задействовано 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.
В Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота.В Крыму подразделения Черноморского флота подняли по учебной тревоге для проведения ротного тактического учения на полигоне «Ангарский». Видео: пресс-служба Черноморского флота! другой источник
Кроме того, в операции примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.
Напомним, боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму. Они уже провели тренировку по развертыванию пусковых установок. Следующим этапом станет пуск ракет по условным воздушным целям.
ИСТОЧНИК KP.RU