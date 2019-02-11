2019-02-11T13:28:55+03:00
Политика

В Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота

Подразделения выполнят тактические учения
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму подразделения Черноморского флота подняли по учебной тревоге для проведения ротного тактического учения на полигоне «Ангарский».

Военнослужащие должны отработать задачи по захвату и обороне морского побережья «с выполнением практических артиллерийских стрельб».

- Подразделения, которые подняли по тревоге, совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон «Ангарский» и приступили к инженерному оборудованию позиций, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

В учении задействовано 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

В Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота.В Крыму подразделения Черноморского флота подняли по учебной тревоге для проведения ротного тактического учения на полигоне «Ангарский». Видео: пресс-служба Черноморского флота! другой источник

Кроме того, в операции примут участие самолеты и вертолеты морской авиации.

Напомним, боевые расчеты С-400 начали учения в Крыму. Они уже провели тренировку по развертыванию пусковых установок. Следующим этапом станет пуск ракет по условным воздушным целям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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