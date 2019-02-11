2019-02-12T09:02:08+03:00
Общество

Один из районов Симферополя 12 февраля останется без воды

Также водоснабжение ограничат в одном из прилегающих сел
Александра КОРШУНОВА
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Ограничение продлится с 10.00 до 14.00Ограничение продлится с 10.00 до 14.00Фото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе в микрорайоне «Ак-Мечеть» во вторник, 12 февраля, с 5.00 до 17.00 отключат воду. Это связано с проведением работ по переустройству сети водоснабжения по улице Хатыра.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это делается в рамках проекта «Строительство дороги микрорайона Фонтаны - Николаевский».

КОНКРЕТНО

А с 10.00 до 14.00 воды не будет на улицах:

-Марка Донского, № 6-24 (четная сторона)

- Енисейская, № 1, 3, 5, 7, 9, 22

- Маршала Василевского, № 16, 49, 51

- Иртышская, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- Обская, № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, 12

- Героев Сталинграда.

- Также водоснабжение будет отсутствовать в селе Перово. На улицах: Стадионная, Мира, Пригородная, Школьная, Северная, - добавили в пресс-службе администрации.

Ограничения еще коснуться переулков Ровный, Пищевой и Задорожный.

Напомним, в сначала 2019 года в Крыму подорожает свет, вода и отопление. Следующие повышение ждет жителей с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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