Больных пенсионеров Крыма будут бесплатно возить в медучреждения

11 Февр. 18:54 2019-02-12T09:21:56+03:00

Транспорт приобретут в этом году. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

Пенсионеров старше 65 лет, живущих в сельской местности, правительство Крыма купит 20 единиц транспортных средств, чтобы они могли ездить в медицинские организации.

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, - говорится в распоряжении Совета министров Крыма.

Однако довозить в медучреждения будут не всех, а только тех, кто болеет социально значимыми неинфекционными заболеваниями, которые влияют на смертность.

План мероприятий предусматривает «представление заявки в министерство труда и социальной защиты РФ в целях получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Крым на приобретение автотранспорта российского производства».

ИСТОЧНИК KP.RU