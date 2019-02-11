Больных пенсионеров Крыма будут бесплатно возить в медучреждения
Пенсионеров старше 65 лет, живущих в сельской местности, правительство Крыма купит 20 единиц транспортных средств, чтобы они могли ездить в медицинские организации.
- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, - говорится в распоряжении Совета министров Крыма.
Однако довозить в медучреждения будут не всех, а только тех, кто болеет социально значимыми неинфекционными заболеваниями, которые влияют на смертность.
План мероприятий предусматривает «представление заявки в министерство труда и социальной защиты РФ в целях получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Крым на приобретение автотранспорта российского производства».
ИСТОЧНИК KP.RU