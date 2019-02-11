2019-02-12T09:21:56+03:00
Общество

Больных пенсионеров Крыма будут бесплатно возить в медучреждения

Правительство закупит 20 машин российского производства
Надежда ДАЦЮК
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Транспорт приобретут в этом году.Транспорт приобретут в этом году.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Пенсионеров старше 65 лет, живущих в сельской местности, правительство Крыма купит 20 единиц транспортных средств, чтобы они могли ездить в медицинские организации.

- Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, - говорится в распоряжении Совета министров Крыма.

Однако довозить в медучреждения будут не всех, а только тех, кто болеет социально значимыми неинфекционными заболеваниями, которые влияют на смертность.

План мероприятий предусматривает «представление заявки в министерство труда и социальной защиты РФ в целях получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Крым на приобретение автотранспорта российского производства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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