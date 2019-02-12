Погода в Крыму на 12 февраля: дождь и тепло до +14

12 Февр. 06:40 2019-02-12T06:40:59+03:00

На улице вполне комфортный день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове сыро и тепло

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12 февраля, на полуострове совсем нет зимы - на улице скорее всего ранняя весна.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°,- сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков, вечером дождь. Ветер южный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

Вода в Черном море возле Феодосии + 7°, Алушты +10° и Ялты + 10°.

ИСТОЧНИК KP.RU